Как называеться многоугольник у которого все углы острые

Математика
Как называеться многоугольник у которого все углы острые
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Треугольник начертить можно
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