Как называется самая маленькая птица

Окружающий мир
Как называется самая маленькая птица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калибрия.............
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