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Минус 3икс плюс9 равно 3икс
Математика
Минус 3икс плюс9 равно 3икс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3х+9=3х -3х-3х=-9 -6х=-9 х=1,5
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