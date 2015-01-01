Помогите решить. Физика огэ 2015 года с 18 варианта по 20. Вкаждома варианте по 5 заданий

Физика

Помогите решить. Физика огэ 2015 года с 18 варианта по 20. Вкаждома варианте по 5 заданий

Автор: Гость