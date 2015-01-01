Помогите решить. Физика огэ 2015 года с 18 варианта по 20. Вкаждома варианте по 5 заданий

Физика
Помогите решить. Физика огэ 2015 года с 18 варианта по 20. Вкаждома варианте по 5 заданий
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант 19 часть 1 1) 3 2) 3 3) 1 4) 2 5) 1
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