История Беларуси . Вывод на тему город в середине 9-ого века - тринадцатого

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История Беларуси . Вывод на тему город в середине 9-ого века - тринадцатого
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
История Беларусии охватывает длительный период,начиная с заселения ее территории человеком от 100 до 35 тысяч лет тому назад и заканчивая событиями современности. 862 годом датируется первое упоминание о Полоцке-столице первого известного государственного образования современной Республики Беларусь.В Белорусские города из Византии и стран Ближнего Востока поступали дорогие ткани,бусины для монист,стеклянная посуда.
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