Простите что вверх ногами, переведите пжлст ))

Гость: Гость:

1. Это место стоит посетить. 2. Смотреть футбольные матчи, возможно, достаточно захватывающе, но, разумеется, куда лучше играть в футбол. 3. Она остановилась, чтобы подойти к нам, и я поинтересовался, что с ней случилось. 4. Ты помнишь, видел ли ты этого человека раньше? 5. Она боялась разговаривать с кем-нибудь и, более того, пугалась, когда заговаривали с ней. 6. Он уже был готов покинуть клуб, когда портье остановил его. 7. После того, как работы студентов были откорректированы учителем, он вернул их ученикам. 8. Я задавался вопросом, отчего же моя мама позволила мне совершить путешествие. 9. Я прекрасно понимаю твоё желание начать работу сейчас же. 10. Все будут обсуждать эту встречу, не стоит мешать этому. 11. Наконец, он нарушил тишину, пригласив всех к обеденному столу.