Как называется цикл повести Гоголя в которой включена повесть Ночь перед Рождест??ом
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Как называется цикл повести Гоголя в которой включена повесть Ночь перед Рождест??ом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
" Вечера на хуторе близ Диканьки"
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