Как называется время лютого холода
Окружающий мир
Как называется время лютого холода
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: заморозки. Мне кажется так!
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