Как называют по другому слово микропиле
Биология
Как называют по другому слово микропиле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Микропиле — отверстие в оболочках яиц многих животных, служащее для вхождения в яйцо сперматозоидов. Оно может в других случаях служить для прохождения внутрь яйца питательных веществ во время его созревания
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