Как называют по другому слово микропиле

Биология
Как называют по другому слово микропиле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Микропиле — отверстие в оболочках  яиц многих животных, служащее для вхождения в яйцо  сперматозоидов. Оно может в других случаях служить для прохождения внутрь яйца питательных веществ во время его созревания
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