Как называлось наше государство в 16 веке?
Окружающий мир
Как называлось наше государство в 16 веке?
Ответ(ы):
Гость:
Киевская Русь вот! вся правда
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