Как называтся самая большая пирамида
История
Как называтся самая большая пирамида
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Пирами́да Хео́пса (Хуфу), Великая пирамида Гизы — крупнейшая из египетских пирамид, единственное из «Семи чудес света,сохранившееся до наших дней
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