Как Некрасов изображает тяжелую долю русского человека ?

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Центральный герой произведений Некрасова - народ. Его он изображает очень ярко и с большой любовью. Чтобы картина народной жизни была полной, поэт изображает и тяжелый быт деревни, и нищету городских бедняков. Особое место в его произведениях занимает образ русской женщины. "Тип величавой славянки" Некрасов пишет всегда с глубоким искренним чувством.