Расположите слова из текста в следующей последовательности – по возрастанию в них количества морфем: 1) уже 2) захватывал 3) небес 4) задумчиво 5) навсегда
Русский язык
Расположите слова из текста в следующей последовательности – по возрастанию в них количества морфем: 1) уже 2) захватывал 3) небес 4) задумчиво 5) навсегда
Ответ(ы):
Гость:
Нельзя
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