Расположите слова из текста в следующей последовательности – по возрастанию в них количества морфем: 1) уже 2) захватывал 3) небес 4) задумчиво 5) навсегда

Русский язык

Расположите слова из текста в следующей последовательности – по возрастанию в них количества морфем: 1) уже 2) захватывал 3) небес 4) задумчиво 5) навсегда

Автор: Гость