Как нельзя сказать? А) К ночи улица быстро пустеют Б) Школа на каникулах пустует. В) Банка варенья постепенно пустует. Г) Тарелка с фруктами стремительно пустеет. Д) Зимой поселок наполовину пустует
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Как нельзя сказать? А) К ночи улица быстро пустеют Б) Школа на каникулах пустует. В) Банка варенья постепенно пустует. Г) Тарелка с фруктами стремительно пустеет. Д) Зимой поселок наполовину пустует
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) улица пустеЕТ. В)банка пустеЕТ.
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