Как нельзя сказать? А) К ночи улица быстро пустеют Б) Школа на каникулах пустует. В) Банка варенья постепенно пустует. Г) Тарелка с фруктами стремительно пустеет. Д) Зимой поселок наполовину пустует

Русский язык
Как нельзя сказать? А) К ночи улица быстро пустеют Б) Школа на каникулах пустует. В) Банка варенья постепенно пустует. Г) Тарелка с фруктами стремительно пустеет. Д) Зимой поселок наполовину пустует
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) улица пустеЕТ. В)банка пустеЕТ. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Прочитайте Сказку о мертвой царевне и семи богатырях А С Пушкин какой ситуации мо??ального выбора оказалась чернавка как она поступила
Ответить
Русский язык
Помагите пожалуста по рускаму языку
Ответить
Алгебра
Помогите сделать задание.
Ответить
Математика
Написать все возможные отрезки C D
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ Составьте текст с началом предложений 1)Last.....2)I spent....3)I sometimes...4)I went.... 5)I played....6)I read....7)I wa...
Ответить