Как нужно расставить знаки плюс, разделить , умножить между числами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 чтобы получилось 247? вырианты ответа: а) разделить, умножить,плюс б) плюс, умножить, разделить в) разделить, плюс , умножить зарание сп...

Математика

Как нужно расставить знаки плюс, разделить , умножить между числами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 чтобы получилось 247? вырианты ответа: а) разделить, умножить,плюс б) плюс, умножить, разделить в) разделить, плюс , умножить зарание спасибо!!!

Автор: Гость