Как нужно расставить знаки плюс, разделить , умножить между числами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 чтобы получилось 247? вырианты ответа: а) разделить, умножить,плюс б) плюс, умножить, разделить в) разделить, плюс , умножить зарание сп...

Математика
Как нужно расставить знаки плюс, разделить , умножить между числами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 чтобы получилось 247? вырианты ответа: а) разделить, умножить,плюс б) плюс, умножить, разделить в) разделить, плюс , умножить зарание спасибо!!!
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Гость:
12*34=408    408-5=403    403-67=336  336-89=247
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