Как нызывпется камень покинутый ледовиком?

Окружающий мир
Как нызывпется камень покинутый ледовиком?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное драгоценный камень.
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