Как нызывпется камень покинутый ледовиком?
Окружающий мир
Как нызывпется камень покинутый ледовиком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное драгоценный камень.
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