Как объяснить проще ребёнку разобрать слово по составу,в особенности суффикс
Русский язык
Как объяснить проще ребёнку разобрать слово по составу,в особенности суффикс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если ваш ребенок умеет определять приставку корень и окончание то например скажите надо выделеть корень и окочание. И между ними будет суфикс
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