Как объяснить запятую в предложении "На берегу попадаются крупные образования из соли , похожие на стеклянные капустные кочаны" Помогите пожалуйста!

Русский язык
Как объяснить запятую в предложении "На берегу попадаются крупные образования из соли , похожие на стеклянные капустные кочаны" Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запятая показывает, что в предложении есть сравнительный оборот. Чаще всего он обособляется этими же запятыми.
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