Как обозначается генотип дигомозиготной особи
Биология
Как обозначается генотип дигомозиготной особи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нам даётся дигомозигота по доминанте: то ААВВ. Если же дигомозигота по рецессиву: аавв.
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