Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Решите уровнение : 2,5(3y-4)-7,2y=29
Алгебра
Решите уровнение : 2,5(3y-4)-7,2y=29
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,5y-10-7,2y=29 0,3y=39 y=130
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Українська мова
Добери слово до слова родина по українськи
Ответить
География
Название океана в состав которого входит Каспийское море
Ответить
Английский язык
7 предлажений на англиском на тему что я поситил
Ответить
Математика
Почему 100:100=1 ??????
Ответить
Русский язык
10 предложений с прямой речью с местоимением себя
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск