Название океана в состав которого входит Каспийское море
География
Название океана в состав которого входит Каспийское море
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каспийское море, а точнее море-озеро не имеет выхода в океан, т.к. является внутренним. Не имеет сточных рек и соединений с другими морями. Так что не входит Каспийское море-озеро ни в один состав.
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