Mike can help his friends with English. помогите умоляю!!!!! составьте 4 вопроса по этому предложению!
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Mike can help his friends with English. помогите умоляю!!!!! составьте 4 вопроса по этому предложению!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
What can Mike do? - He can help his friends... Who can Mike help with English? - Mike can help his friends... What can Mike help his friends with? - Mike can help his friends with English. Who can help his friends with English? - Mike can Can Mike help his friends with English? - Yes, he can.
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