Как обозначить границы климатических поясов на контурной карте Северная Америка 7 класс.Заранее спасибо!!!

География
Как обозначить границы климатических поясов на контурной карте Северная Америка 7 класс.Заранее спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сплошной линией, оконтури границы обычным карандашом или чёрной ручкой.
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