Помогите найти причастный и деепричастный обороты и вводные слова,пожаааалуйста! Путь жизни, длинный, трудный, со многими печалями и страданиями, человек не проходит, а совершает, свершает. Это только кажется: вот дорога, вот...

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Помогите найти причастный и деепричастный обороты и вводные слова,пожаааалуйста! Путь жизни, длинный, трудный, со многими печалями и страданиями, человек не проходит, а совершает, свершает. Это только кажется: вот дорога, вот судьба, и человек шагает себе по судьбе-дороге, выполняя ежедневные свои задачи и задачки. Да нет же, всё не так: путь жизни – это, конечно, и дорога, простирающаяся не по полю, а во времени, но путь жизни – это и дом, и дело, и своего рода строительство, которое нам предстоит свершить к неизвестному нам сроку. Представьте себе, пожалуйста, жизнь как строительство, и вы поймете, что же именно строит каждый из нас, что нам предстоит свершить. Да самого себя! Каждый из нас строит самого себя, чтобы в самом себе и жить. Я каждый день строю дом, который всегда со мной. Дом, из которого не уйдёшь, даже если ты пошёл в гости или на дискотеку. Из него не вырвешься и на другой не обменяешь. Этим люди и различаются: одни просто бредут по жизненному пути, а другие строят себя, стараясь выстроить жизнь-дом красивее и надёжнее.

Автор: Гость