Запиши число 575116 в виде суммы разрядных слагаемых.

Математика
Запиши число 575116 в виде суммы разрядных слагаемых.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
575116=500000+75000+5000+100+10+6
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