Запишите словосочетания в два столбика 1) с буквой е в окончании прилагательного 2) с буквой о в окончании прилагательного. Обозначьте орфограмму. На свеж... воздухе, к старш... брату , в дрему... лесу, по горяч... следу, у гуч...
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Запишите словосочетания в два столбика 1) с буквой е в окончании прилагательного 2) с буквой о в окончании прилагательного. Обозначьте орфограмму. На свеж... воздухе, к старш... брату , в дрему... лесу, по горяч... следу, у гуч... дуба, в колюч... кустарнике, в чуж.... доме , хорош.... дела, из больш... тучи, чуж.... славой, пригож.. девочке, от чуж... вещи, лежач...больного, от хорош.. человека. Помогите!! 40 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На свежем воздухе в чужом доме к старшему брату из большой тучи в дремучем лесу чужой славой по горячему следу от чужой вещи у гуч... дуба - здесь ошибочка в колючем кустарнике хорошего дела пригожей девочке лежачего больного от хорошего человека.
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