Запишите словосочетания в два столбика 1) с буквой е в окончании прилагательного 2) с буквой о в окончании прилагательного. Обозначьте орфограмму. На свеж... воздухе, к старш... брату , в дрему... лесу, по горяч... следу, у гуч...

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Запишите словосочетания в два столбика 1) с буквой е в окончании прилагательного 2) с буквой о в окончании прилагательного. Обозначьте орфограмму. На свеж... воздухе, к старш... брату , в дрему... лесу, по горяч... следу, у гуч... дуба, в колюч... кустарнике, в чуж.... доме , хорош.... дела, из больш... тучи, чуж.... славой, пригож.. девочке, от чуж... вещи, лежач...больного, от хорош.. человека. Помогите!! 40 баллов!

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