Дать названия соединениям Cr SO4 . H3PO4 . Cr2O3 . Al(OH)3 . BaCl2 .
Химия
Дать названия соединениям Cr SO4 . H3PO4 . Cr2O3 . Al(OH)3 . BaCl2 .
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Сульфат хрома (2) Фосфорная кислота Оксид хрома (3) Гидроксид алюминия Хлорид бария
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