Верны ли суждения о налогах ? А . налоги - основная статья расходов государства Б. уплата налогов- обязанность всех участников экономической деятельности 1 верно только А 2 верно только Б 3 оба суждения верны 4 оба сужд...

Обществознание

Верны ли суждения о налогах ? А . налоги - основная статья расходов государства Б. уплата налогов- обязанность всех участников экономической деятельности 1 верно только А 2 верно только Б 3 оба суждения верны 4 оба суждения неверны

Автор: Гость