Определите верные утверждения 1. Результатом процесса оплодотворения является появление зиготы 2. Бесполое размножение появилось первым в процессе эволюции 3. Фрагментацией могут размножаться только одноклеточные организмы 4. Ф...

Биология

Определите верные утверждения 1. Результатом процесса оплодотворения является появление зиготы 2. Бесполое размножение появилось первым в процессе эволюции 3. Фрагментацией могут размножаться только одноклеточные организмы 4. Фазы митоза имеют следующую последовательность: метафаза, профаза, анафаза, телофаза 5. В результате митоза появляется две дочерние клетки, абсолютно одинаковые по отношению к исходной 6. Клетки, образовавшиеся в результате мейоза, имеют диплоидный набор хромосом 7. Эукариоты – это организмы, не имеющие в клетках оформленного ядра 8. Центромера – это перетяжка, соединяющая хроматиды 9. Эмбриональный период может протекать только внутри организма матери 10. Размножение – это процесс, характерный исключительно многоклеточным организмам

Автор: Гость