Определите верные утверждения 1. Результатом процесса оплодотворения является появление зиготы 2. Бесполое размножение появилось первым в процессе эволюции 3. Фрагментацией могут размножаться только одноклеточные организмы 4. Ф...
Биология
Определите верные утверждения 1. Результатом процесса оплодотворения является появление зиготы 2. Бесполое размножение появилось первым в процессе эволюции 3. Фрагментацией могут размножаться только одноклеточные организмы 4. Фазы митоза имеют следующую последовательность: метафаза, профаза, анафаза, телофаза 5. В результате митоза появляется две дочерние клетки, абсолютно одинаковые по отношению к исходной 6. Клетки, образовавшиеся в результате мейоза, имеют диплоидный набор хромосом 7. Эукариоты – это организмы, не имеющие в клетках оформленного ядра 8. Центромера – это перетяжка, соединяющая хроматиды 9. Эмбриональный период может протекать только внутри организма матери 10. Размножение – это процесс, характерный исключительно многоклеточным организмам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Фрагментация свойственна животным ( кольчатым , круглым червям и т.д ) , а они не одноклеточные. 4.фазы митоза :профаза, метафаза , анафаза , телофаза. 6.мейоз редукционный тип деление где образуется клетки с гаплоидный набор хромосом. 7.прокариот (до ядерные ). 10.размножение - присуще все организмом воспроизводить себе подобных ответ :12589
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