Упражнение номер 2 Спишите имена прилагательные.В первом предложение Подчеркните главные члены помогите пожалуйста за ранее спасибо
Русский язык
Упражнение номер 2 Спишите имена прилагательные.В первом предложение Подчеркните главные члены помогите пожалуйста за ранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательные-синие,белые,оробелые,золотые,серебристых,сверкающих,чистых.В 1-ом предложении главные члены это весна-существительное,затеяла-глагол.
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