Одна банка стоит 25 рублей, четыре банки в упаковке стоят 80 рублей, на сколько одна ??анка в упаковке дешевле чем одна банка без упаковки

Математика
Одна банка стоит 25 рублей, четыре банки в упаковке стоят 80 рублей, на сколько одна ??анка в упаковке дешевле чем одна банка без упаковки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80:4=20руб. стоит одна банка без упаковки 25-20=5(руб.) ответ. на 5 руб. банка в упаковке дешевле , чем банка без упаковки.
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