Одна банка стоит 25 рублей, четыре банки в упаковке стоят 80 рублей, на сколько одна ??анка в упаковке дешевле чем одна банка без упаковки

Математика

Одна банка стоит 25 рублей, четыре банки в упаковке стоят 80 рублей, на сколько одна ??анка в упаковке дешевле чем одна банка без упаковки

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