Сколько лет живёт бурундук???
Биология
Сколько лет живёт бурундук???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продолжительность жизни бурундука в природе – 2 -3 года, в неволе – 5-10 лет.
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