Как образовать бессуффиксным способом существ. от слова уколоть
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Как образовать бессуффиксным способом существ. от слова уколоть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, это будет слово укол
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