составьте уравнение овр методом электронного балансаP+ HJO3+ H2O= H3PO4+ HJ

Химия
составьте уравнение овр методом электронного балансаP+ HJO3+ H2O= H3PO4+ HJ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P(0) - 5электронов->Р(+5) Восстановитель J(+5) + 6электронов->J(-1) Окислитель Р.S. (+5)-заряды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
On Sunday I am ... I'm ------------- on Sunday , I'm ------------ on Monday , On Tuesday and Wednesday , too . I'm ------------ on Thursday , On Fr...
Ответить
Русский язык
Помогите новогодний кроссворд елочка отгадай слово по вертикали что помогает ученику узнавать новое?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста заранее спасибо
Ответить
Математика
Со стоянки выехало 40 автобусов, что на 6 меньше, чем осталось. Сколько 4 осталось на стоянке?
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите решить какую геометрическую фигуру называют углом?пажалуйста с решением.
Ответить