составьте уравнение овр методом электронного балансаP+ HJO3+ H2O= H3PO4+ HJ
Химия
составьте уравнение овр методом электронного балансаP+ HJO3+ H2O= H3PO4+ HJ
Ответ(ы) на вопрос:
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P(0) - 5электронов->Р(+5) Восстановитель J(+5) + 6электронов->J(-1) Окислитель Р.S. (+5)-заряды
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