Запиши ту часть текста в которой есть глаголы в прошедшем времени. Обозначь их число и род.
Русский язык
Запиши ту часть текста в которой есть глаголы в прошедшем времени. Обозначь их число и род.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это 1.И ещё там не поёт,а пьёт. Пьёт ед.ч,ж.р Выкидываете .ед ч,ж.р Выгоняет ед.ч,ж.р
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Мама собрала 8 корзинок вишни по 3 кг в каждой корзинке.из 14 кг она сварила варенье. сколько кг вишни осталось. условие задачи