Запиши ту часть текста в которой есть глаголы в прошедшем времени. Обозначь их число и род.

Русский язык
Запиши ту часть текста в которой есть глаголы в прошедшем времени. Обозначь их число и род.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это 1.И ещё там не поёт,а пьёт. Пьёт ед.ч,ж.р Выкидываете .ед ч,ж.р Выгоняет ед.ч,ж.р
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