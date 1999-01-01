Четыре белки съели 1999 орехов, каждая не меньше, чем 100. Первая белка съела больше всех. Вторая и третья вместе съели 1265 орехов. Сколько орехов съела первая белка? Дам 20б серьезно
Математика
Четыре белки съели 1999 орехов, каждая не меньше, чем 100. Первая белка съела больше всех. Вторая и третья вместе съели 1265 орехов. Сколько орехов съела первая белка? Дам 20б серьезно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)(1265-1)/2=632(ор) 3 белка 632+1=633(ор) - 2 белка 1999-1265=734(ор) 1,4 белка 734-634=100(ор) - 4 белка 634-1 белка
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