Памагите Пожалуйста!!4 класс ФГОС рАБОЧАЯ ТЕТрадь.Номер84 стр 49 84. Реши задачи. Выч??сли и запиши ответ каждой задачи. 1) Что выгоднее купить на 96 руб.: литровые пакеты молока по цене 17 руб.\ л или двухлитровые пакеты мол...

Математика

Памагите Пожалуйста!!4 класс ФГОС рАБОЧАЯ ТЕТрадь.Номер84 стр 49 84. Реши задачи. Выч??сли и запиши ответ каждой задачи. 1) Что выгоднее купить на 96 руб.: литровые пакеты молока по цене 17 руб.\ л или двухлитровые пакеты молока по цене 32 руб.\ л? 2) Что выгоднее купить на 240 руб.: 12 упаковок печенья по 500 г в каждой или печенье на вес по цене 48 руб.\кг?

Автор: Гость