Памагите Пожалуйста!!4 класс ФГОС рАБОЧАЯ ТЕТрадь.Номер84 стр 49 84. Реши задачи. Выч??сли и запиши ответ каждой задачи. 1) Что выгоднее купить на 96 руб.: литровые пакеты молока по цене 17 руб.\ л или двухлитровые пакеты мол...
Математика
Памагите Пожалуйста!!4 класс ФГОС рАБОЧАЯ ТЕТрадь.Номер84 стр 49 84. Реши задачи. Выч??сли и запиши ответ каждой задачи. 1) Что выгоднее купить на 96 руб.: литровые пакеты молока по цене 17 руб.\ л или двухлитровые пакеты молока по цене 32 руб.\ л? 2) Что выгоднее купить на 240 руб.: 12 упаковок печенья по 500 г в каждой или печенье на вес по цене 48 руб.\кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)выгоднее купить двухлитровые пакеты так как 17+17 =34(2 литровых пакетов) 17*5=85из 96(будет 5л) 32*3=96(будет 6л)
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