Краткий пересказ рассказа выскочка

Гость: Гость:

Некоторое время назад к нам приехала милая собачонка с берегов реки Бии. мы назвали ее Бией, в честь реки. но эта Бия вдруг ни с того ни с сего превратилась в Бьюшку, а Бьюшку все стали звать Вьюшкой. однажды Вьюшке дали маленькое угощение - две косточки. Вьюшка уже хотела съесть первую кость. но она зазевалась, и первая косточка тут же была похищена сороками, которые были недалеко от Вьюшки. но как говорилось, в семье не без урода. то же оказалось в семье сорок. это была Выскочка. Выскочка уже подлетела к косточке. летела она быстро, потому что Вьюшку отвернула голову. но она не знала, что же её ждёт дальше. Выскочка уже взяла бы кость, только бы одно мгновеньишко, чтобы эту кость получить! но весь радужный хвост Выскочки остался в зубах Вьюшки. а сороки подлетали к Выскочке, и говорили, что не большего срама, как лишиться сороке хвоста.