8888888=100 поставить знаки и скобки чтобы получилось верное равенство объединять циф??ы нельзя

Математика
8888888=100 поставить знаки и скобки чтобы получилось верное равенство объединять циф??ы нельзя
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
88+8+8/((8+8)/8)=100
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