Химические уравнения. 1) гидрооксид магния - оксид магнич + вода 2) гидрооксид алюминия - оксид алюминия + вода 3) сера + железо - сульфид железа(2) 4) натрий + кислород - оксид натрия 5) молярная кислота + гидрооксид алюми...
Химия
Химические уравнения. 1) гидрооксид магния - оксид магнич + вода 2) гидрооксид алюминия - оксид алюминия + вода 3) сера + железо - сульфид железа(2) 4) натрий + кислород - оксид натрия 5) молярная кислота + гидрооксид алюминия - хлорид алюминия + вода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg(OH)2 = MgO + H2O 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O S + Fe = FeS 4Na + O2 = 2Na2O 3HCl + Al(OH)3 = AlCl3 + 3H2O
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