Мише надо покрасить пол прямоугольной формы.длина 3м ,а ширина 4м.какую площадь нужно покрасить мише. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
Математика
Мише надо покрасить пол прямоугольной формы.длина 3м ,а ширина 4м.какую площадь нужно покрасить мише. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*4=12 м^2 площадь пола, которую нужно пркрасить
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