Мише надо покрасить пол прямоугольной формы.длина 3м ,а ширина 4м.какую площадь нужно покрасить мише. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!

Математика

Мише надо покрасить пол прямоугольной формы.длина 3м ,а ширина 4м.какую площадь нужно покрасить мише. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!

Автор: Гость