Сделайте пожалуйста химию срочно надо
Химия
Сделайте пожалуйста химию срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C + 2H2 = CH4 2CH4 = C2H2 + 3H2 C2H2 + H2 = C2H4 (Ni) С2Н4 + Н2О = С2Н5ОН 2C2H5OH + 2Na = 2C2H5ONa +H2 C2H5OH = C2H4 +H2O C2H5OH + HCl = C2H5Cl + H2O C2H5OH + CuO = CH3CHO + Cu + H2O C2H5OH + 3O2 = 2CO 2 + 3H 2O
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