Аня купила 4 йогурта по 26 руб. и пакет молока за 28 руб. сколько она истратил денег

Математика
Аня купила 4 йогурта по 26 руб. и пакет молока за 28 руб. сколько она истратил денег
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4x26=104(р)-за йогурты 2)104+28=132(р) Ответ:132 рубля за покупку
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