Какие плюсы и минусы интернет школы !!
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Какие плюсы и минусы интернет школы !!
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Гость:
Миллионы людей по всему миру используют интернет каждый день. У меня есть интернет дома и я с удовольствием ищу полезную информацию для меня. Интернет очень полезен, потому что это огромная база данных и знаний, где вы можете найти любую вещь, которую вы хотите - от фильмов и музыки, которая вам интересна, огромное количество книг, газет и журналов. Интернет помогает узнать много. (можно по-другому: интернет помогает учиться) Чтобы получить дополнительную информацию, скачать необходимые эссе, посмотреть видео о некоторых книгах, которые вы уже прочитали, все это можно сделать через интернет. Электронная почта является одним из преимуществ интернета. Этот сервис онлайн дешевле, чем обычная почта, и она работает намного быстрее. У меня есть личный адрес электронной почты, так что я имею возможность общаться со своими друзьями из других городов и стран. В настоящее время существует очень разных популярных социальных сетей, где связаться с друзьями и родственниками также не сложно. Сегодня существует много различных соревнований и конкурсов в интернете по различным предметам, которые дают студентам возможность принять участие даже в международных конкурсах. С другой стороны, я думаю, что Интернет становится образом жизни человека, и это очень вредно для нашего здоровья. Многие подростки проводят много времени, сидя за компьютерами и портят зрение. Я не хочу сказать, что я против интернета, но эго использование должно иметь разумные пределы.
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