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Аня купила 4 йогурта по 26 руб. и 4
Математика
Аня купила 4 йогурта по 26 руб. и 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х26+28=132 р. Ответ: 132
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