Решить уравнение 2cos2x-2sin4x=0

Математика
Решить уравнение 2cos2x-2sin4x=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х - двойной угол для 2х.  2cos 2x - 4sin 2x *cos 2x =0 2cos 2x *(1-2sin 2x) =0 cos 2x = 0           или                 sin 2x =1/2 2x = π/2 +πn, n∈Z                2x = (-1)^π/6 +πn, n∈Z x = π/4 +πn/2, n∈Z                  x = (-1)^nπ/12 +πn/2, n∈Z.
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