Как образуются айсберги?

Гость: Гость:

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора» ) — крупный, свободно плавающий кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников. Поскольку плотность льда составляет 920 кг/м³, а плотность морской воды — около 1025 кг/м³, около 90 % объёма айсберга находится под водой.