Предложи способ,как удавалось в давние времена ставить спектакли,в которых дейст??ие происходит ночью. ДАЙТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,ОТВЕТ ПОБОЛЬШЕ!!!:З

Биология
Предложи способ,как удавалось в давние времена ставить спектакли,в которых дейст??ие происходит ночью. ДАЙТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,ОТВЕТ ПОБОЛЬШЕ!!!:З
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы показать, что действие происходит ночью, артисты с зажжёнными факелами выходили на сцену.
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