Какие из слов не склоняются? Около вещь трикотаж овощной подошёл
Русский язык
Какие из слов не склоняются? Около вещь трикотаж овощной подошёл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не склоняется слово около
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