2 плииз очень нужно помогите!!!!
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2 плииз очень нужно помогите!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трамваем,озером,театром,востоком,западом,автобусом,музеем,полем,островом,сахаром крайние 2 слова невидно!
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