2 плииз очень нужно помогите!!!!

Русский язык
2 плииз очень нужно помогите!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трамваем,озером,театром,востоком,западом,автобусом,музеем,полем,островом,сахаром крайние 2 слова невидно!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Длина одной из сторон прямоугольника на 5 см больше длины другой стороны. Найдите ??лины сторон трнугольника, если известно что площадь равно 84 см...
Ответить
Математика
100 минус 8 умножить на 2 разделить на 4 умножить на 5 минус 3 умножить на 9
Ответить
Математика
Собственная скорость катера 27 5/6 км/ч, а скорость течения реки 2 1/3 км/ч. Найдите ско??ость катера по течению реки и скорость катера против тече...
Ответить
Математика
Цена товара повысилась на четверть, потом была снижена на половину и последнее из??енение- повышение на одну пятую. Каково общее изменение цены? За...
Ответить
Русский язык
Подчеркни парный по глухости и звонкисти согласного во всех словах: ужас атдас ат??ас ананас компас вес лес адрес
Ответить